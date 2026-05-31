５月３１日にはＪＲＡの日本ダービー（東京優駿）だけではなく、岩手と九州でも“優駿”競走が行われた。佐賀競馬場では第６８回九州優駿栄城賞が行われ、３歳馬１２頭が２０００メートルを争った。４コーナーで先頭に立った３番人気のカシノアミュレットが、断然人気のサキドリトッケンの追撃を頭差封じて優勝。佐賀３歳の頂点に立った。鞍上はホッカイドウ競馬所属の阿部龍騎手。手島勝利調教師は２０１２年エスワンプリンス