吉田麻也がアイスランド戦に先発出場森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップの壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨んだ。この試合限定で代表復帰を果たし、スタメンに名を連ねたDF吉田麻也が試合前の国歌斉唱時に、目に涙を浮かべるシーンがあった。森保監督は30日の前日会見で、吉田がスタメン出場で約10分間プレーすることを明言。吉田は子どもを抱いて入場し、ピッチに足