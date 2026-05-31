記事ポイントハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でみっふぃーおやつ堂グッズを販売中ショップ「クート」で【みっふぃーおやつ堂】 ほうずいマシュマロなど2商品を展開みっふぃーおやつ堂の世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、みっふぃーおやつ堂のグッズが登場しています。みっふぃーおやつ堂は、ミッフィーをモチーフにした和菓