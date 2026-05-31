31日午前、栃木県宇都宮市の東北自動車道でバンが道路脇ののり面にぶつかって大破し、外に投げ出された運転手1人が死亡しました。警察によりますと、31日午前9時半すぎ、宇都宮市を走る東北道下り線で「故障車か事故かわからないが、車がとまっている。負傷者がいる」と通報がありました。バンタイプの貨物自動車が道路脇ののり面に衝突して大破し、運転していた吉田航平さんが外に投げ出されたあと、後続車にひかれ、その後、死亡