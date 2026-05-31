５都道県の元教員７人が児童の盗撮画像をＳＮＳで共有していた事件で、主要メンバーだった元教諭の判決が６月４日に名古屋地裁で言い渡される。実在する女子児童の写真を元に生成ＡＩ（人工知能）に作成させた裸の画像を所持したことに関する司法判断が示されるのは初めて。公判では、７人が投稿を助長し合い、被害が拡大した実態が浮かび上がった。（中部支社西谷有理沙、小林岳人）「ＨＬＴ」事件は、名古屋市立小学校元教