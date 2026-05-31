◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が先発出場し、会場の国立競技場は大歓声に包まれた。キックオフに先立ち行われた国歌斉唱の場面では、目を潤ませ、感極まる場面も見られた。試合では3バックの中央でプレー。主将マークを巻き、最終ラ