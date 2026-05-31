プロ野球交流戦「日本ハム-巨人」が３０日、エスコンフィールドで行われ、人気アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の主人公、涼宮ハルヒ役などで知られる声優の平野綾（３８）がファーストピッチセレモニーに登場した。試合後にはライブも開催。アニメファンにはたまらない名曲の数々を披露したガチのセットリストに、ＳＮＳ上では「大号泣」「神すぎた」など多くの反響が寄せられている。試合前、平野はお団子ヘア、デニムのショート