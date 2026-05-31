■中四国の1日の天気広島県は昼過ぎまで晴れますが、夜は広く雨になる見込みです■予想気温最低気温は広島21度 庄原15度最高気温は広島29度 庄原31度■週間予報2日から3日の午前中は雨で3日を中心に荒れた天気となる恐れがあります《2026年5月31日 午後6時時点》