6月からはじまる「三次の鵜飼」をPRしようと、鵜匠などが県知事を表敬訪問しました。横田知事を訪れたのは、三次観光推進機構や鵜匠など6人です。政森理事長が知事に鵜飼の案内状を手渡したあと、鵜匠から2羽の鵜が披露され、鵜の特徴などが説明されました。知事は「歴史ある貴重な観光資源であり、地域振興のために取り組んでほしい」と激励しました。■三次観光推進機構政森進理事長「全国で11箇所しかない鵜飼ですが、今年も