台風6号は1日から2日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら、県内に接近する見込みです。気象庁によりますと台風6号は沖縄の南にあって、1時間に約15キロの速さで北北西へ進んでいます。台風は、強い勢力を維持しながら1日から2日にかけて暴風域を伴い、県内に接近する見込みです。（記者）「時折強い風が吹く龍郷町の海岸。後ろの海に目をやると大きい白波が次々と押し寄せてきている」1日午後6時までの24時間に降