謎解きクリエイターの松丸亮吾さんは5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。「嵐」にちなんだ謎解きを披露しました。【写真】松丸亮吾、「嵐」の謎解きを公開！「みんなをつないでいたのはリーダーって」松丸さんは「嵐の5人の名前に隠れた奇跡を謎解きにしました 今まで作った謎解きの中でも最高に好きな問題です」とつづり、1枚の写真を投稿。嵐のリーダー・大野智さんの名前がひらがなで記された謎解き問題を披露しています。こ