◇交流戦ソフトバンク3―1広島（2026年5月31日みずほペイペイD）ソフトバンクのドラフト5位・高橋隆慶（JR東日本）が「8番・一塁」で出場。プロデビューを果たした。初出場。山本恵が脳振とう特例で抹消されたための緊急招集で「チャンスをつかみ取って、ずっと一軍にいられるように」。気合十分で臨んだが3打席連続三振。「考えすぎた。最初はうまくいかないよな…」とほろ苦いデビュー戦になった。