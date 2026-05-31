◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝埼玉24―26東京ベイ（2026年5月31日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（RS）2位の埼玉は、3位の東京ベイに24―26で敗れ、4季ぶり2度目のリーグ制覇を逃した。6月6日の3位決定戦（秩父宮）に回り、RS4位の東京SGと対戦する。リーグで唯一、創設から5季連続で準決勝に進出している埼玉だが、2季連続で決勝進出を逃した。しかも敗れた相手は昨季と同じ東京ベ