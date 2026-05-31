◇交流戦オリックス7―5中日（2026年5月31日京セラD大阪）オリックスは先発の高島が2回途中4失点で降板する苦しい展開となったが、救援陣の踏ん張りが逆転勝ちを呼び込んだ。4回までの2回2/3を2安打1失点でつないだ博志は8日の日本ハム戦以来となる2勝目。山崎は5回から今季最長の3回を1安打無失点投球。8回を3人で打ち取った椋木は9試合連続ホールド。9回を締めたマチャドは自身の持つ連続試合セーブの球団記録を14に伸