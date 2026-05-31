ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」（優勝賞金４２００万円）は３１日、１２Ｒで優勝戦が行われた。〈１２４／３５６〉の３対３で始まったレースは、インからコンマ０４のトップスタートを決めた丸野一樹（３４＝滋賀）が１Ｍを力強く先マイすると、後続を引き離して先頭でゴール。通算３３回目の優勝をうれしいＳＧ初制覇で飾った。初日４Ｒのイン逃げが丸野の快進撃の始まりだった。浜名湖のエン