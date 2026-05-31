巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は、３１日の日本ハム戦（エスコン）に先発しプロ初完投したドラ１・竹丸和幸投手（２４）をたたえた。６勝目をかけてマウンドに上がった自己最長となる８回を投げ抜き４安打３失点。１１１球の熱投を見せたが打線の援護もなくチームは０―３と完敗。４敗目を喫した。杉内投手チーフコーチは「もうよく投げてくれましたね。中継ぎ陣も休めましたから」と評し「すごいよかったですよ。