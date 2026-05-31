歴史の歪曲に関する議論により、視聴者から強い批判を浴びているMBCドラマ『21世紀の大君夫人』が、系列局を通じて再び全話一挙放送を強行し、人々の怒りを買っている。来る6月3〜4日、MBCドラマネットは『21世紀の大君夫人』第1〜12話の全話を連続編成した。【画像】『21世紀の大君夫人』問題となったシーン番組表によると、6月3日には9時10分から第1〜6話が、4日には10時40分から第7〜12話がそれぞれ放送される予定だ。これは、