日本テレビ系演芸番組「笑点６０周年スペシャル」（日曜・午後５時半）が３１日生放送され、司会の春風亭昇太、大喜利メンバーの三遊亭小遊三、三遊亭好楽らが次の番組の「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）にも“ハシゴ出演”した。「６０周年スペシャル」の大喜利の会場に「バンキシャ！」司会の桝太一アナウンサーが登場すると「６０周年、おめでとうございます。この後の『バンキシャ！』に出ていただけたら」と昇