◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽早大５ｘ―４慶大（３１日・神宮）東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は、早大が１点ビハインドの９回裏にサヨナラ勝ち。勝てば勝ち点５の完全優勝となる慶大のＶを阻止した。この日の試合は、天皇陛下と長女の愛子さまが神宮球場に来場された中で行われた。今年創設１０１周年を迎えた同リーグでは、１９９４年春の早慶戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛