俳優の寺田心（17）が31日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。取得した資格について語った。寺田は「僕、一応料理好きで。料理していて。資格を持っているんですけれど」と告白。「料理教室に通っていて。その教室で講師ができる資格みたいなものを。スイーツと料理で2つ持っている」と打ち明けた。きっかけについては「もともと昔シェフになりたくて。シェフじゃ