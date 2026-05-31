俳優・小沢仁志（63）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）がゲスト出演し、母と歌手・島倉千代子さんとの“本当”の関係について言及する場面があった。数子さんの人生を題材にしたNetflix作品「地獄に堕ちるわよ」が大ヒットを記録しているが、そこで小沢から「ネット記事で見たんだけど、島倉千代子さんとは何かあった