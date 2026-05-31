スケートボートのプロへの登竜門となる公式戦がきょう、県内で初めて、富山市で開かれました。東京五輪銅メダリスト中山楓奈選手「こういう全国規模の大会を地元富山で開催できることが、すごくうれしいです」大会には、東京オリンピック銅メダリストで富山市出身の中山楓奈選手がゲストとして参加しました。会場のNiXアーバンスケートパークは、中山選手が設計を監修していて、今回、日本スケ&