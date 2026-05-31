クマの被害を防ごうと、砺波市特産の柿の産地できょう、市が貸し出した電気柵を設置する作業が行われました。クマによる人への被害が県内で相次ぐ中、砺波市は今年度、国と県の補助を受けて電気柵を購入し、希望者に貸し出してクマの被害を防ぐ取り組みを進めています。きょうは、砺波市井栗谷新のふく福柿を栽培する畑で、生産、出荷しているメンバーらが畑の周りに電気柵を張っていきました。クマ用の電気柵の線は、イノシ