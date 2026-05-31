29日に名古屋市南区で男女2人がマイクロバスにひき逃げされ、死亡した事件で、目撃者の話から、バスが2人をはねた後、一度停止してから発進したとみられることがわかりました。この事件は、今月29日、名古屋市南区で横断歩道を渡っていた男女2人がマイクロバスにひき逃げされ、死亡したもので、警察はバスを運転していた酒井照也容疑者（85）をひき逃げなどの疑いで、逮捕・送検しています。目撃者が取材に応じ、当時の状況を話し