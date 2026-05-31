5月最終日のきょう、県内は、各地で真夏並みの暑さとなりました。きょうの県内は、高気圧に覆われて、日中の最高気温は、富山市で32.3度 富山空港で32.1度など県内10の観測地点のうち、上市町東種を除くすべてで30度を超える真夏日となりました。また、8つの観測地点で今年最高を記録しました。6月が始まるあすは、最高気温がきょうより低いところがある見込みですが、平年より高く、暑くなりそうです。