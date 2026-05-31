◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース最終日（2026年5月31日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）政田夢乃（25＝なないろ生命）がプロ初のホールインワンを達成した。150ヤード（実測132ヤード）の8番パー3。8Iで抑えて放ったショットがピンに向かって一直線。グリーンに着弾すると、転がってピンに当たって、そのままカップに収まった。「ジュニアの頃とかに3回くらいあるけど、プロ初のホー