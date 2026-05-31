パデルのアジア大会日本代表選考大会でプレーする畠山成冴。奥は富田一輝＝兵庫県尼崎市9月開幕の愛知・名古屋アジア大会で正式競技に決まったパデルの日本代表選考大会最終日が31日、兵庫県尼崎市の専用施設で行われ、男子は富田一輝、畠山成冴組、女子は徳本佳恵、塚本早紀組が優勝し、代表資格を得た。パデルはテニスとスカッシュを組み合わせたラケットスポーツ。初めて大会形式で国内代表選考を実施した。テニスより小さ