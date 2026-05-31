31日、赤沢亮正経済産業大臣が鹿児島市内で記者会見を行い、視察した喜入基地での石油備蓄放出の状況や、石油の安定供給に向けた取り組みについて説明した。【映像】企業名公表の考えは？→赤沢大臣が回答する瞬間冒頭、赤沢大臣は「現下の中東情勢を受けて石油の安定供給を確保するため、3月下旬以降、石油備蓄の放出を進めています。本日は、備蓄放出を行っている喜入基地を訪問し、現場の状況について確認をさせていただき