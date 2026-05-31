ギャルモデルの「ルミリンゴ」ことＲｕｍｉが７月１７日に初フォトエッセー「考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜」を発売することが３１日、分かった。Ｒｕｍｉは、ギャル雑誌「ｅｇｇ」のカリスマモデルとして活躍。「当時の若者で知らないギャルはいない」と言われるほどの人気を博した。一方で、２００８年に長女を出産し、シングルマザーに。華やかな活躍の裏で、幼少期からいじめ、詐欺被害、自律神経失調症、