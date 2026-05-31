世界3大音楽コンクールの1つ、「エリザベート王妃国際音楽コンクール」のチェロ部門で、兵庫県出身の北村陽さん（22）が5位に入賞しました。ベルギーの首都ブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールで5月31日、チェロ部門の最終選考結果が発表され、兵庫県出身でベルリン大学在籍の北村陽さんが5位に選ばれました。チェロ、ピアノ、バイオリン、声楽の4部門のうち、2026年はチェロ部門のコンクールが5月4日から開