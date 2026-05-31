アイドルプロデューサーでタレントの黒嵜菜々子さん（23）がグラビアムック『SUNNY GIRL vol.13』（HINODE MOOK 802）に登場しました。【写真】黒嵜菜々子さんとこんな公園デートができたら…黒嵜さんはXで「2年ぶりのグラビアSUNNY GIRL vol.13 に掲載させていただきます！ ぜひチェックしてくださいね！！！！」と報告。「オフショ？もね」と投稿し、撮影時の画像などを公開しました。ファンからは「大人っぽくなったなぁ」「