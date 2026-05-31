「K-OPEN」反響広がるジャパンモビリティショーでダイハツが公開したコンセプトカー「K-OPEN（コペン） ランニングプロト」。軽オープンスポーツの新たな方向性として注目を集めています。発表後はデザインや仕様に関心が寄せられ、ユーザーからも反響が広がっています。軽オープンスポーツとして長く親しまれてきた「コペン」は、2002年の初代登場以来、軽自動車の枠を超えた走りとスタイルで多くのファンを魅了してきました