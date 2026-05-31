私はサキです。職場復帰してカイトが保育園に入ると、私はさっそく「保育園の洗礼」を受けることに……。熱を出して何日も休まれて、やっと行けたと思ったらまたお迎え要請。夫のコウヘイに協力を要請しても「俺に迷惑をかけないでほしい」という態度です。私は夫婦が対等でないことを感じ取り、「バカにしないで」と強く訴えたのです。幸いコウヘイがしっかり反省してくれ、私たちは夫婦で協力していくことになりました。そして半