子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。第2話仕事と習い事【編集部コメント】アサカさん、働き慣れたパート先で「正社員にならないか？」とお誘いを受けたようです。今の