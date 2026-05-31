◇交流戦西武0―6DeNA（2026年5月31日ベルーナD）西武先発の助っ人ワイナンスが3試合目の当番で来日初黒星を喫した。初回1死一、二塁のピンチは4番・宮崎を二ゴロ併殺打に抑えてしのいだが、3回に蝦名の二塁打で先制点を献上。さらに4回に2点を追加されると、5回には宮崎にソロ本塁打を被弾。5イニングを7安打4失点で降板し「いい流れをつくれず悔しい。投げるべきコースや高さに決めることができなかった」と振り返っ