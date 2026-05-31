31日のボートレース住之江「守口市制80周年記念競走」2日目7Rで岡村将也（36＝福岡）がコンマプラス01、小池公生（39＝福岡）が03、篠木亜衣花（37＝三重）が06、山谷央（52＝東京）が05、星野政彦（61＝兵庫）が17のフライングで返還欠場で賞典除外。レース不成立となり、発売額4875万6200円の全額が返還された。住之江でのレース不成立は5艇フライングが起こった2023年2月2日の「第64回ホワイトベア競走四代目住之江キング