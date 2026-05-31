公開手配中の男が、指示役とされる男と東南アジアで知り合ったことを窺わせる証拠品が押収されていました。【映像】成田空港を歩く公開手配の男（実際の様子）海外に逃走中で公開手配されている益田和彦容疑者（48）は、指示役とされる竹前海斗容疑者（28）らと共謀して栃木県上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、益田容疑者と竹前容疑者は事件前からの知