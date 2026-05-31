お笑いコンビ「さらば青春の光」のYouTubeチャンネルが31日までに更新され、東ブクロ（40）が1700万円の車を購入したことが明かされた。相方の森田哲矢が語ったもので、これまでの愛車アウディのTTSを手放して購入したという。しかも、「限定車で世界で100台」というメルセデス・ベンツGT43クーペ。2023年に約1000万円で購入したアウディも限定20台だっただけに、「あいつ、本当に限定に弱い」と笑い、「お値段が1700万円」