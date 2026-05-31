◇交流戦西武0―6DeNA（2026年5月31日ベルーナD）打撃好調だったリーグ首位の西武は5月3日のロッテ戦以来、約1カ月ぶりとなる零敗を喫した。相手先発の尾形ら5人の継投で散発3安打に封じられた。好調だった打線が沈黙し、西口監督は「完全にやられた。なかなか的を絞りきれず、本当に打てなかった」とお手上げだった。1分けを挟んだ連勝は6でストップし、交流戦でも初黒星。それでも5月は投打がかみ合って18勝6敗1分け