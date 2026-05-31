「飛んだ！飛んだ！」。国の特別天然記念物トキが被災地の空に羽ばたいた。放鳥場所となった石川県羽咋市余喜地区周辺には今も、地割れなど2024年元日の能登半島地震の爪痕が残る。「気持ちが明るくなった」。見守った住民らは高く舞い上がる姿に復興への希望を重ねた。市内の気温は今年最高の30度近くまで上昇した。強い日差しの中、田んぼ脇の道路には多くの人が並び、カメラや双眼鏡をのぞき込んでその瞬間を心待ちにした。