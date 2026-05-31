アジア安全保障会議に出席した小泉防衛大臣は「対話を軸に透明性の高い防衛政策を進めていく」と強調しました。【映像】小泉防衛大臣、シンガポールでの様子小泉防衛大臣「各国との防衛協力がより装備面でも具体化をしていく、この確信を持つことができた」フィリピンとの会談では、海上自衛隊の「あぶくま」型護衛艦について自衛隊から除籍したあと速やかに輸出する方向で大筋合意しました。シンガポールとも新たに防衛当局