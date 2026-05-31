演歌歌手原田悠里（71）が31日、都内で45周年記念のディナーショーを行った。「本日は大切な記念日にありがとうございます。胸がいっぱいです。だから張り切ってドレスを着てきました」。300人超のファンを笑わせながら「港町シネマ」「涙しぐれ」のバラード2曲をしっとりと聞かせた。他にもオペラの「トスカ」、シャンソンの「ラ・ヴィ・アン・ローズ」「ろくでなし」や新曲「運試し」など計15曲を歌唱。「これからも歌い続けます