台風6号は沖縄の南にあり、発達しながら北上しています。強い勢力で6月2日、奄美地方に最接近し、その後、進路を北東に変えて種子島・屋久島地方や鹿児島県本土に接近する見込みです。 総雨量が200ミリから300ミリを超える大雨となるおそれがあります。暴風や高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。 台風6号は5月31日午後3時には沖縄の南にあり、1時間におよそ20キロの速さで北北西