台風6号の今後の見通しについて、亀田気象予報士の解説です。 台風6号は鹿児島県内を直撃しそうで、トラックが横転するほどの暴風が吹くおそれがあります。 台風の進路予想 台風は沖縄の南にあって北上しています。この後、さらに北上し、あす6月1日の朝に奄美南部を強風域に巻き込んで、あさって2日午後3時には種子島・屋久島付近を中心とする予報円へと進みそうです。 台風は奄美付近で少し勢力を落とす予想ですが、海水温