31日午後、福岡市東区の海岸で小学生とみられる男の子が溺れ、意識不明の重体です。警察と消防によりますと、31日午後3時すぎ福岡市東区の奈多漁港近くの海岸で、「男の子が水面に浮いている」と通行人から119番通報がありました。男の子は近くにいた人に救助され、市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。男の子は10代前半の小学生とみられていて、友人と4人で泳ぎに来ていたということです。