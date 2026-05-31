秋田朝日放送 県は林野火災注意報の発表状況が確認できるウェブページを開設しました。 県は林野火災の注意を促すため、４月から運用が始まった「林野火災注意報・警報」の発令状況を確認できるウェブページを開設しました。県の防災ポータルサイトから閲覧することができ、午前９時時点の発令状況が更新され、各消防本部からの情報を確認できます。 県によりますと、今年発生した林野火災は４月時点