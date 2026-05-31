秋田朝日放送 子どもたちが様々な仕事を体験するイベントが秋田市で行われました。 セリオンプラザで開かれた「ＫＩＤＳおしごとランド秋田」は、様々な仕事の体験を通じて、子どもたちに仕事のやりがいや働くことの楽しさを学んでもらおうと企画されました。会場では歯医者さんや花屋といった子どもたちの憧れの仕事や、生活になじみの深い職業を中心とした１９のブースが設けられたほか秋田警察音楽隊の演奏も披