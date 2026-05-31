秋田朝日放送 サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグプレーオフラウンド第１戦、ブラウブリッツ秋田はホームでＥＡＳＴ－Ｂ２位の北海道コンサドーレ札幌と対戦しました。 試合は１対１のまま延長戦でも決着がつかず、ＰＫ戦の末ブラウブリッツが接戦をものにしました。