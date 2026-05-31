松本市波田地区でクマが出没し、警察や市などが警戒にあたり、一度は、見失いましたが、その後、捕獲したということです。31日午後2時ごろ、松本市波田の三溝新田交差点の北側でクマ1頭が確認されました。波田地区では午前5時25分ごろ梓川高校付近で、午前11時55分ごろ、森口付近で目撃がありました。昼過ぎに警察や市などがクマがいるところを発見し、その後、一度は見失いましたが、市によりますと午後3時45分ごろ捕獲したという