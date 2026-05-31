ＪＲＡは５月３１日、日本ダービー・Ｇ１で３着に入ったバステールに騎乗した川田将雅騎手＝栗東・フリー＝に過怠金３万円の処分を科した。最後の直線で内側に斜行したため。被害馬は１１番リアライズシリウス。またマテンロウゲイルに騎乗した横山和生騎手＝美浦・フリー＝は、最後の直線コースで外側に斜行したことで過怠金１万円。被害馬は６番コンジェスタス。